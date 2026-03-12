Piratello | 1,6 milioni in multe FdI chiede il limite a 70

Gli autovelox installati nel quartiere del Piratello hanno portato a multe per un totale di 1,6 milioni di euro. La questione ha attirato l’attenzione politica, con il partito di centrodestra che propone di ridurre il limite di velocità a 70 kmh. La cifra incassata ha sollevato molte discussioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali.

Imola, 12 marzo 2026: gli autovelox installati al quartiere del Piratello hanno generato un incasso record di sanzioni pari a 1,6 milioni di euro, scatenando una forte polemica politica. La maggioranza comunale prevede di destinare questi fondi alla manutenzione stradale, mentre l'opposizione di Fratelli d'Italia chiede il ripristino del limite a 70 kmh e accusa l'amministrazione di usare la sicurezza come pretesto per fare cassa. I dati emersi dalle ispezioni confermano che le contravvenzioni sono esplose da meno di 300 a oltre 7.000 in pochi mesi, costringendo molti automobilisti a pagare sanzioni multiple. La questione sarà al centro della riunione della capigruppo del Circondario prevista con l'obiettivo di gestire l'impatto finanziario su dieci comuni associati.