Piombino | 26g di cocaina nell’androne arrestato il 65enne

A Piombino, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato un uomo di 65 anni dopo aver trovato più di 26 grammi di cocaina nascosti nell’androne di un palazzo nella zona di Salivoli. L’operazione congiunta ha portato al fermo del residente, che è stato messo a disposizione delle autorità. L’intervento ha portato al sequestro della sostanza stupefacente.

Un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all’arresto di Giuseppe Ruocco, un cittadino di 65 anni residente a Piombino, dopo il ritrovamento di oltre 26 grammi di cocaina nascosti nell’androne di un palazzo nella zona di Salivoli. Mentre l’uomo è stato immediatamente trasferito in carcere su disposizione del giudice, una donna di 50 anni è stata denunciata per la sua presunta vicinanza alle attività di spaccio accertate. L’intervento si è svolto nella mattina di giovedì 12 marzo 2026, con unità cinofile che hanno contribuito a localizzare la sostanza stupefacente già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Oltre alla droga, gli investigatori hanno sequestrato anche contanti ritenuti utili per proseguire le indagini sulla rete criminale operante lungo il lungomare piombinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

