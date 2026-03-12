Piccolo Cottolengo | 13 nuovi posti per anziani a Sanremo

Il Piccolo Cottolengo di Sanremo ha aperto un nuovo reparto chiamato Don Sterpi, portando la struttura a occupare tutti i 13 posti disponibili per anziani. La novità rappresenta l’ampliamento delle capacità di accoglienza della struttura, che ora può ospitare più persone rispetto al passato. La struttura si conferma così come un punto di riferimento per l’assistenza agli anziani nella zona.

Il Piccolo Cottolengo di Sanremo ha raggiunto la sua massima capienza operativa con l’attivazione del nuovo reparto Don Sterpi. La Comunità Orionina ha riaperto uno spazio dedicato agli anziani non autosufficienti, portando il totale dei posti letto a 200. L’iniziativa, guidata da Don Fulvio Ferrari e dalla dottoressa Camilla Martini, si inserisce nelle celebrazioni per l’86° anniversario del Dies Natalis di San Luigi Orione. L’inaugurazione ha la presenza di autorità civili e religiose, confermando l’impegno della struttura verso le fasce più fragili della popolazione sanremese. Il recupero del reparto rappresenta una continuità storica fondamentale per un’opera che opera nella città da quasi un secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

