Trascorre le notti in una cella di pochi metri quadri, in solitudine. Lo circondano soltanto una porta di acciaio, un piccolo letto attaccato al muro. Le sue giornate hanno poca luce e molto silenzio. La vita dell’ex leader del regime venezuelano, Nicolas Maduro, è cambiata radicalmente da quella notte del 3 gennaio, quando agenti delle forze militari americane sono entrate nel luogo dove dormiva con la moglie e l’hanno portato via, per farlo rispondere davanti a un tribunale alle accuse di narcotraffico, riciclaggio e terrorismo. Altre accuse sono di cospirazione per introdurre carichi di cocaina negli Usa, uso e possesso di armi e materiale di distruzione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Piccola cella, poca luce, isolamento totale. Il carcere di Maduro

