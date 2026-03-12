Il 12 marzo 2026, in Piazzale Bottego, la pioggia ha evidenziato danni al basamento del monumento dedicato a Vittorio Bottego. Alcuni individui hanno usato picconi per modificare l’area, che ora ospita un materasso al posto di una tenda precedentemente presente. Il danno al monumento è risultato evidente durante le intense precipitazioni di quel giorno.

La pioggia battente di questo giovedì 12 marzo 2026 ha rivelato un danno grave al basamento del monumento a Vittorio Bottego in Piazzale Bottego, dove individui hanno utilizzato picconi per preparare lo spazio per una tenda ora sostituita da un materasso. L’episodio, che si è verificato nonostante precedenti interventi delle forze dell’ordine e sgomberi, ha scatenato una forte preoccupazione presso il gruppo Futuro Nazionale Parma, che richiede azioni immediate per la tutela del patrimonio cittadino. L’incidente non è un fatto isolato ma si inserisce in una dinamica più ampia di degrado urbano che minaccia la sicurezza dei cittadini e il decoro della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazzale Bottego: picconi danneggiano il monumento storico

Articoli correlati

Leggi anche: Monumento a Vittorio Bottego: danneggiato il basamento

Stazione, nuovi bivacchi all'interno del monumento a Vittorio BottegoNuovi bivacchi sotto al monumento dedicato a Vittorio Bottego, di fronte all'ingresso della stazione ferroviaria di Parma.