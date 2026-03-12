Piazza Affari in rosso | Leonardo sale dell’8,6%

Piazza Affari chiude in calo con il FTSEMib che perde lo 0,27% e si ferma a 44 punti. Tra i titoli più rilevanti, Leonardo registra un aumento dell’8,6%, mentre altri importanti titoli azionari della giornata mostrano variazioni diverse. La giornata di negoziazioni si conclude con un quadro di variazioni, senza variazioni significative per tutti i principali titoli.

La Piazza Affari si chiude in territorio negativo, con il FTSEMib che perde lo 0,27% attestandosi a 44.653 punti nel pomeriggio di questo giovedì 12 marzo 2026. Mentre l’euro scende a 1,155 dollari e lo spread Btp-Bund supera i 70 punti base, la società aerospaziale Leonardo guida la giornata con un balzo dell’8,6% dopo aver aggiornato il piano industriale fino al 2030. Il clima finanziario riflette una volatilità controllata ma preoccupante per gli investitori istituzionali, con il rendimento del titolo di stato decennale che sfiora il 3,7%. In questo scenario di incertezza monetaria, le imprese italiane devono navigare tra tassi in salita e flussi commerciali variabili, dove ogni punto percentuale di rendimento incide direttamente sui costi di finanziamento delle PMI e sulla capacità di investire in nuovi progetti industriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

