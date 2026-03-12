Piano Mattei l’acqua | principale sfida del nostro tempo 

Al Senato si è svolto un convegno organizzato da Sogesid dedicato alla gestione dell’acqua, considerata una risorsa fondamentale per il benessere e la crescita dei territori. Il focus dell’incontro è stato sul Piano Mattei, un progetto che affronta le principali sfide legate a questa risorsa, evidenziando il ruolo centrale dell’acqua nel contesto attuale.

Al Senato il convegno di Sogesid per fare punto. Roma. L’acqua non è solo un bene primario, ma rappresenta un elemento cruciale per la stabilità, la crescita e lo sviluppo sostenibile dei territori. Attraverso il Piano Mattei, l’acqua, insieme alle infrastrutture sostenibili, è tra gli assi portanti della cooperazione tra Italia e Paesi africani. Se ne è parlato al Senato, nel corso dell’evento ‘La risorsa acqua in Italia e in Africa’, promosso da Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato. Nel corso del convegno alla Sala Zuccari è stato ben evidenziato che l’impegno dell’Italia per l’Africa si fonda su un modello di partenariato paritario, orientato alla valorizzazione delle competenze, al trasferimento tecnologico e alla costruzione di soluzioni durature per l’accesso e la gestione efficiente della risorsa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

