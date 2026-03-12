Piano casa Italia a rischio infrazione

L’Italia non ha ancora completato diciannove delle tabelle di marcia richieste da Bruxelles per rispettare la direttiva Case green. La mancata elaborazione di questi piani mette il paese a rischio di infrazione. La Commissione europea ha richiamato ufficialmente l’Italia e altri stati membri, sottolineando l’urgenza di rispettare le scadenze indicate. La questione riguarda in particolare il rispetto degli obiettivi ambientali legati all’efficienza energetica delle abitazioni.

All'appello di Bruxelles mancano diciannove tabelle di marcia per centrare gli obiettivi della direttiva Case green, inclusa quella dell'Italia. La Commissione europea ha avviato l'iter d'infrazione contro Roma e altre 18 capitali che non hanno presentato per tempo la bozza di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva entro fine dicembre.