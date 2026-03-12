Piacenza | la colomba salva vite in 9 paesi

A partire dal 27 marzo, le piazze di Piacenza ospiteranno i banchetti della Colomba della Pace, un dolce tradizionale che quest’anno assume un ruolo diverso. La colomba, simbolo della primavera emiliana, sarà utilizzata come strumento di soccorso e aiuto umanitario in nove paesi. Questa iniziativa coinvolge diverse comunità che si preparano a trasformare un simbolo dolciario in un gesto di solidarietà internazionale.

La primavera emiliana si prepara a trasformare un simbolo dolciario in uno strumento di soccorso internazionale, con i banchetti della Colomba della Pace che invaderanno le piazze piacentine dal 27 marzo. In questa iniziativa, il dolce pasquale non è solo un gusto da assaporare ma diventa un veicolo concreto per portare cure mediche gratuite nelle zone di guerra come Gaza, Ucraina e Sudan. L’organizzazione Emergency ha predisposto una rete logistica capillare che vedrà circa 3000 volontari attivi in centinaia di punti vendita sparsi per l’Italia, garantendo la presenza fisica del progetto anche nella provincia di Piacenza. Il Gusto Solidale tra Tradizione Artigianale e Urgenza Umanitaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

