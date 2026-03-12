Pgf sale sul podio a Torino

Quest’anno la Palestra Ginnastica Ferrara partecipa al campionato di Serie C interregionale di ginnastica artistica maschile e sale sul podio a Torino. La squadra si è distinta durante la competizione, ottenendo un risultato che segna un passo importante nel percorso sportivo. La partecipazione si inserisce in un contesto di crescita e impegno della società.

Grande novità quest'anno per la ginnastica artistica maschile targata Palestra Ginnastica Ferrara, con la partecipazione al campionato di Serie C interregionale. Tre le prove previste più eventuale playoff per la promozione in B: il calendario è formato dalle trasferte a Fermo il 28 marzo e Mortara il 25 aprile. La squadra della Pgf, formata dai più grandi del vivaio, Francesco Bertarelli, Federico Fogli e Luca Marchi, ed inseriti nella Zona Tecnica 2, ha affrontato senza paura la prima prova, salendo sul terzo gradino del podio alle spalle di Ginnastica Petrarca (Arezzo) e Gemonese (Udine): veramente un ottimo esordio che gratifica questa importante opportunità di crescita.