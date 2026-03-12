Pezzingoli la strada che aspettava da anni | Monreale incassa 1,2 milioni per i lavori

A Monreale, i lavori di messa in sicurezza della strada Provinciale 68bis di Pezzingoli sono stati finanziati con 1,2 milioni di euro. Questa somma sarà destinata agli interventi di miglioramento e manutenzione della strada, che da anni richiedeva interventi di ripristino. La decisione è stata presa per garantire maggiore sicurezza e riqualificare il tratto interessato.

Un milione e duecentomila euro per mettere in sicurezza la Strada Provinciale 68bis di Pezzingoli, a Monreale. Il Comune della Città Metropolitana di Palermo ha approvato il progetto esecutivo e impegnato formalmente la spesa con determinazione dirigenziale dell’11 marzo 2026. I soldi arrivano dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20212027, finanziamento statale che la Regione Siciliana aveva già assegnato all’ente comunale nel maggio 2024. La strada in questione è la SP 68bis, arteria che attraversa la frazione di Pezzingoli nel territorio monrealese. Da tempo segnalata per criticità strutturali, adesso avrà un intervento organico finanziato interamente con fondi pubblici extra-comunali. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Pezzingoli, la strada che aspettava da anni: Monreale incassa 1,2 milioni per i lavori Articoli correlati Emma Raducanu incassa milioni da un nuovo sponsor, anche se non vince un torneo di tennis da 4 anniEmma Raducanu è tornata su buoni livelli, ma è comunque la numero 24 della classifica WTA. Leggi anche: La tangenziale da 10 milioni (che ne costerà 20): via ai lavori dopo 50 anni di attesa Contenuti utili per approfondire Pezzingoli la strada che aspettava da... Argomenti discussi: Via Pezzingoli, canali di scolo cementati e strada allagata anche senza pioggia; Monreale, dalla Regione 2,5 milioni per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo. Via Pezzingoli, canali di scolo cementati e strada allagata anche senza pioggiaI residenti chiedono interventi urgenti. Il sindaco: In arrivo oltre un milione di euro MONREALE, 5 marzo – In alcuni tratti di via Pezzingoli i canali ... monrealenews.it