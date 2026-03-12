Petrolio | crollo di 10 milioni di barili il prezzo sfonda

La produzione mondiale di petrolio si è ridotta di 10 milioni di barili al giorno a causa del conflitto in Medio Oriente. Di conseguenza, il prezzo del petrolio ha registrato un forte aumento, superando i livelli precedenti. La diminuzione della produzione ha avuto immediato impatto sul mercato internazionale, con i prezzi che hanno subito una forte pressione rialzista. La situazione ha interessato diversi Paesi e operatori del settore energetico.

La produzione globale di petrolio crolla di 10 milioni di barili al giorno a causa del conflitto in Medio Oriente. Le borse europee chiudono in rosso mentre il prezzo del greggio sfonda la soglia dei 100 dollari. L'ayatollah Mojtaba Khamenei ha ordinato il blocco dello Stretto di Hormuz, arteria vitale per un quinto dell'energia mondiale. L'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie) avverte che senza una rapida riapertura i danni aumenteranno drasticamente. Il collasso della catena di approvvigionamento energetico. La guerra scatenata da Usa e Israele contro l'Iran ha innescato la più grande interruzione storica dell'approvvigionamento petrolifero globale.