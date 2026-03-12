L’Agenzia Internazionale per l’Energia e il G7 hanno deciso di intervenire sul mercato del petrolio, mettendo subito a disposizione 400 milioni di barili di scorte per contrastare la speculazione. La mossa arriva in un momento di crescente incertezza legata alle tensioni in Medio Oriente, che continuano ad influenzare i prezzi e le dinamiche del settore energetico.

Mentre le tensioni in Medio Oriente continuano ad alimentare l’incertezza sui mercati, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) e il G7 si muovono con una manovra coordinata per provare a spegnere definitivamente la fiammata su petrolio e gas, che rischia di riverberarsi sull’economia globale, facendo salire l’inflazione e riducendo la crescita, già debole. L’intenzione, per ora non recepita dalle Piazze internazionali (ieri in calo dopo la ripresa di martedì), è calmare i mercati, garantire flussi regolari di greggio e gas e ridurre i rischi di shock energetici prolungati, mentre la guerra in Iran, che il presidente americano Donald Trump ha promesso finirà a breve, continua per ora senza interruzioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Petrolio, cosa succede ora? In campo le scorte: subito 400 milioni di barili per frenare la speculazione

