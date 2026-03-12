Petrolchimico dichiarato lo stato di agitazione | Pronti allo sciopero generale dell’indotto

I sindacati Cobas e Failm hanno annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori delle aziende appaltatrici del petrolchimico di Brindisi, con la possibilità di uno sciopero generale dell’indotto. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota dei segretari Roberto Aprile e Claudio Capodieci, che hanno fatto sapere che i lavoratori sono pronti a manifestare per le loro istanze.

I sindacati Cobas e Failm lanciano una nuova mobilitazione. Preoccupa la situazione occupazionale della società di logistica Meridionale Servizi La convocazione del tavolo regionale, spiegano Cobas e Failm, arriva dopo lo sciopero con manifestazione organizzato lo scorso febbraio davanti alla sede della Regione Puglia, in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale. In quell'occasione i lavoratori furono ricevuti dal presidente della Regione, Antonio Decaro, da cui scaturì l'impegno ad aprire un confronto sulla situazione occupazionale del polo petrolchimico. L'incontro, inizialmente previsto per il 10 febbraio, è stato poi rinviato più volte fino alla data del 17 marzo.