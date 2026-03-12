Petro invita Trump a Cartagena | energia e lotta

Un invito formale a Cartagena ha unito i due leader in un dialogo strategico. Il presidente colombiano Gustavo Petro e il capo di stato americano Donald Trump hanno parlato per circa trenta minuti su energia, sicurezza e lotta al narcotraffico. L'incontro telefonico si è svolto nel contesto di una stretta collaborazione tra Bogotá e Washington. L'obiettivo principale rimane il rafforzamento dei canali di contatto bilaterale. Entrambi i governi intendono mantenere aperta la comunicazione futura. Cartagena come nuovo snodo diplomatico. La proposta di visitare Cartagena de Indias rappresenta un segnale forte verso il consolidamento delle relazioni.