A Gallarate, tra il centro e la stazione, due giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito un ragazzo, colpendolo con calci e pugni e provocandogli un trauma cranico. Gli aggressori hanno tentato di rubargli la bicicletta. La polizia ha fermato i due uomini poco dopo l’incidente. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, coinvolgendo anche episodi di molestie e rapine nella zona.

Gallarate (Varese), 12 marzo 2026 – Calci e pugni a un ragazzo, fino a provocargli un trauma cranico, per rubagli la bicicletta. Molestie e palpeggiamenti a una donna, che si salva grazie allo spray al peperoncino, e bottigliate in testa al passante intervenuto in sua difesa. L’ordinanza di arresti domiciliari. Per questi due episodi avvenuti a Gallarate, il 7 e il 18 dicembre scorsi rispettivamente nel sottopassaggio della stazione e in pieno centro, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due giovani, emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della locale Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pestaggi, molestie e rapine tra il centro e la stazione: arrestatati due giovani a Gallarate

Articoli correlati

Leggi anche: Escalation di violenza a Sassari, rapine e molestie sessuali: fermati due minorenni della 'banda del monte'

Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagatiLa polizia di Stato ha sgominato una banda di minorenni che da settimane terrorizzava il rione Monte Rosello e il centro di Sassari, con rapine,...

Aggiornamenti e notizie su Pestaggi molestie e rapine tra il...

Discussioni sull' argomento Violenze e rapine anche nelle zone rosse a Palermo, Piantedosi: Controlli efficaci, li rafforzeremo; Accuse furti e rapine nel barese | vari arresti nel barese Carabinieri.

Baby gang terrorizzava Sassari con rapine e pestaggi, 2 arresti e 5 indagatiGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Rapine, pestaggi e furti: il video della baby gang che terrorizzava il centro di Sassari. 2 arresti e 5 indagatiDi recente, la Polizia di Stato ha sgominato una banda di minorenni che da settimane terrorizzava il rione Monte Rosello e il centro di Sassari, con rapine, pestaggi e furti. Secondo quanto ricostruit ... blitzquotidiano.it

Cinque assalti al Centro accoglienza e pestaggi per le vie di Roseto: istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale è il reato contestato a 14 dei 17 indagati nell'inchiesta che ha portato i carabinieri a eseguire le misure cautelari #ilcentro #fasci - facebook.com facebook

Botte, pestaggi e violenze psicologiche. Dagli atti viene fuori il calvario di Daniela, vittima di femminicidio a Messina L'ultima chiamata alla polizia il 5 febbraio scorso x.com