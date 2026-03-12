Pestaggi molestie e rapine tra il centro e la stazione | arrestatati due giovani a Gallarate

Due giovani sono stati arrestati a Gallarate nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato. Le accuse nei loro confronti riguardano rapina aggravata, lesioni e molestie, e i due sono stati posti ai domiciliari. Le forze dell’ordine hanno ricostruito una serie di episodi di pestaggi, furti e molestie tra il centro e la stazione della città.

