Pesca agonistica consentito fino a fine 2026 il ripopolamento della trota in torrente

La Giunta regionale ha annunciato che fino alla fine del 2026 sarà permesso il ripopolamento della trota fario nei torrenti interessati dalle competizioni di pesca agonistica. Questa misura riguarda specificamente i tratti di corso d’acqua coinvolti in eventi di pesca sportiva e mira a sostenere il settore, che potrà continuare a effettuare operazioni di ripopolamento con trote durante questo periodo.

Arezzo, 12 marzo 2026 – La Giunta regionale interviene per sostenere il settore della pesca agonistica consentendo ripopolamenti ittici con trota fario (Salmo trutta) nei tratti dei corsi d'acqua interessati dalle manifestazioni agonistiche. Da qui la delibera che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 può essere autorizzata l'immissione di esemplari esclusivamente nei campi gara ricadenti nei territori delle province di Arezzo, Firenze, Lucca e Massa Carrara. " Il campionato italiano di pesca alla trota nei torrenti degli Appennini toscani - dichiara Il presidente della Regione, Eugenio Giani - rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva.