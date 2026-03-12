Personale sanitario nel mirino dei violenti | la mappa delle aggressioni in Fvg

Nel 2025, in Friuli Venezia Giulia, sono state registrate 563 segnalazioni di aggressioni contro operatori sanitari e sociosanitari, coinvolgendo complessivamente 791 professionisti. Questi numeri evidenziano un incremento rispetto agli anni precedenti e rappresentano una realtà che interessa diverse strutture del territorio. La situazione mette in luce la frequenza di episodi violenti che coinvolgono il personale impegnato nel settore sanitario regionale.

Nel 2025 sono state 563 le segnalazioni di aggressioni ai danni di operatori sanitari e sociosanitari in Friuli Venezia Giulia, per un totale di 791 professionisti coinvolti. I dati emergono dalla relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata sul sito del ministero della Salute, in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza agli operatori sanitari e sociosanitari. La quasi totalità delle segnalazioni riguarda il settore pubblico (559 su 563), le altre quattro il privato accreditato.