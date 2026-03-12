Percorsi abilitanti per neoassunti concorso PNRR | indicazioni per classi di concorso non presenti nella regione di servizio e riapertura piattaforma La nota del Ministero PDF

Il Ministero dell’Università e della Ricerca insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno pubblicato una nota che fornisce indicazioni sui percorsi abilitanti per neoassunti attraverso il concorso PNRR. La comunicazione riguarda le classi di concorso assenti nella regione di servizio e annuncia la riapertura della piattaforma dedicata. Il documento si riferisce all’organizzazione dei percorsi universitari di completamento della formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2025-2026.

Una nota congiunta del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) interviene a chiarire l’organizzazione dei percorsi universitari di completamento della formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2025-2026. Il documento definisce le modalità con cui le università e le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) devono gestire le attività formative rivolte a chi ha già acquisito una parte dei crediti previsti dal nuovo sistema di formazione degli insegnanti. L'articolo Percorsi abilitanti per neoassunti concorso PNRR: indicazioni per classi di concorso non presenti nella regione di servizio e riapertura piattaforma. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

