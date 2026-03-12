Sabato entra nella terza settimana di guerra e al momento solo le dichiarazioni di alcuni funzionari americani e israeliani parlano di successi. Nessun segnale di vittoria sul campo per ora, mentre le operazioni militari continuano senza interruzioni. Le forze iraniane, invece, mantengono posizioni e resistono alle offensive, senza che siano stati segnalati cambiamenti significativi nelle aree di conflitto.

Roma, 12 marzo 2026 – Sabato si entra nella terza settimana di guerra e per il momento di vittorioso ci sono solo le dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump e del Segretario alla Difesa, Pete Hegseth. L'Iran non solo non cede, è pronto a dare filo da torcere ancora per lungo tempo. Teheran ha dichiarato che può andare avanti con questi ritmi fino a sei mesi. Gli Usa e Israele, anche volendo, no. È una questione di arsenale, di costi, di pressioni internazionali per il prezzo in aumento dell'energia che si fanno sentire con sempre più insistenza sul lungo termine.

© Quotidiano.net - Perché l’Iran non ha ancora perso la guerra: i tre incubi di Washington e Tel Aviv

