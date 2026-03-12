Durante un evento organizzato da Fratelli d’Italia, è stata eseguita la canzone “Per sempre sì” di Sal da Vinci. Donzelli ha dichiarato che la musica resta libera e che non ci sono restrizioni nel poterla utilizzare. Tuttavia, è stato precisato che questa canzone non rappresenta la colonna sonora ufficiale del partito, che invece si identifica con l’inno nazionale.

La canzone di Sal Da Vinci “Per sempre sì’, “ non è mai stata la nostra colonna sonora perché la nostra colonna sonora è l’inno d’Italia. Da sempre. Dopodiché ovviamente chi ha detto che non lo possiamo utilizzare?”. Così Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI stronca ogni polemica di questi giorni sul brano vincitore del Festival di Sanremo. “Sarà per sempre sì” è il jingle che risuona nelle sale del Teatro Parenti di Milano, dove è in corso la kermesse di FdI per il sì al referendum della giustizia. A ciascun relatore – nella prima parte della giornata sono in corso panel in tre sale contemporaneamente – sono assegnati 4 minuti per esporre le motivazioni del sì, e allo scadere del tempo scatta il “gong”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Per sempre sì” di Sal da Vinci scandisce la kermesse di FdI. Donzelli: “La musica è libera, chi ha detto che non possiamo utilizzarla”?

