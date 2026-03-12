Per i tifosi del Barcellona Donnarumma toglie apposta la mano sul gol di Valverde ovviamente sono pazzi

Durante la partita tra Real e City, Federico Valverde ha segnato una tripletta che ha attirato l’attenzione di molti tifosi del Barcellona. In particolare, alcuni supporters blaugrana hanno interpretato in modo particolare un gesto di Donnarumma, che ha tolto la mano sul gol di Valverde, suscitando reazioni tra gli appassionati. La sfida tra le due squadre si è distinta per l’intensità e le prestazioni di alcuni giocatori.

La grande prestazione di Federico Valverde, autore di una clamorosa tripletta, ha certificato il suo status di top in un match (Real–City) che, in questi anni, è stato tutto fuorché banale. Tuttavia, non sarebbe calcio se non aleggiasse sempre una nube di sospetto su ogni singola cosa che non va giù a un tifoso avversario. Il gol contestato? Il primo, avvenuto al 20': Valverde scappa alle attenzioni di O'Reilly e si presenta davanti a Donnarumma, saltandolo secco prima di depositare in rete. Il problema? Gigio sembra togliere la mano, scatenando polemiche soprattutto tra i tifosi del Barcellona. Chissà se stavolta farà lo spiritoso come in occasione della parato su Milik in quel Milan-Napoli dell'aprile 2018.