Per favore no… Enrica Bonaccorti la sua ultima richiesta | sapeva di andare incontro alla fine e ha voluto così

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva, radiofonica, attrice e autrice, è deceduta all’età di 76 anni. La sua morte è avvenuta dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, una malattia che negli ultimi mesi aveva gravemente compromesso le sue condizioni di salute. La sua ultima richiesta, “Per favore no…”, testimonia il suo approccio alla fine.

Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni. La conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice, è stata colpita da un tumore al pancreas contro cui combatteva da tempo e che, negli ultimi mesi, aveva inciso in modo significativo sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto riferito in più occasioni dalla stessa Bonaccorti, la scoperta della malattia risaliva a meno di un anno prima della scomparsa. In una fase iniziale aveva scelto di affrontare il percorso di cure senza esporsi pubblicamente, mantenendo il riserbo e allontanandosi dai riflettori. Solo in seguito, dopo mesi di silenzio, aveva deciso di spiegare le ragioni della sua assenza e di condividere con il pubblico e con persone a lei vicine ciò che stava vivendo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

