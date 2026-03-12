Pensioni tedesche | fine doppia tassa rimborsi fino a 5 anni

Una decisione importante riguarda i pensionati italiani con pensione tedesca: la questione delle doppie tasse sarà risolta, con rimborsi che potranno coprire fino a cinque anni. La questione delle imposte applicate sia in Germania che in Italia ha trovato una svolta, portando a una possibile restituzione delle somme versate in eccesso negli ultimi anni.

La questione delle doppie imposizioni fiscali per i pensionati con pensione tedesca e residenza italiana ha trovato uno sblocco decisivo. Grazie all’invio automatico di certificazioni da parte dell’amministrazione finanziaria tedesca, i cittadini potranno recuperare le somme pagate in eccesso fino a cinque anni indietro. La segretaria generale dello Spi Cgil di Macerata conferma che la burocrazia si è finalmente aperta al risarcimento. Il nodo cruciale era rappresentato dalla mancanza di un documento specifico che attestasse la quota non imponibile della pensione estera. Senza questa certificazione, il fisco italiano tassava l’intero importo come reddito ordinario, ignorando che una parte fosse già stata tassata in Germania. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pensioni tedesche: fine doppia tassa, rimborsi fino a 5 anni Articoli correlati Vacanze e rimborsi dal Comune di Verona: fino a fine anno disponibili i contributi per anziani con disabilitàC’è tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare domanda e accedere ai contributi messi a disposizione dal Comune di Verona per il turismo sociale... Pensioni: dal 2029 età di vecchiaia a 67 anni e sei mesi. La Ragioneria dello Stato prevede incrementi fino a 69 anni nel 2050 secondo i dati IstatLe proiezioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato prevedono un aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio...