pedone investito in centro a bagnolo grave pensionato

Un pensionato è stato investito in centro a Bagnolo, in via Roma, nel tardo pomeriggio di oggi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente dopo l’incidente avvenuto nella zona del centro storico, non lontano dalla piazza principale del paese. La vittima è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Bagnolo (Reggio Emilia), 12 marzo 2026 – Soccorsi mobilitati in serata in centro a Bagnolo, in via Roma, in centro storico, non distante dalla piazza principale del paese. Verso le 20,30 un pensionato è stato urtato da un’autovettura, rovinando poi sull’asfalto. Si tratta di un uomo di 87 anni, le cui condizioni sono apparse da subito piuttosto gravi. Sono arrivati sul posto gli operatori della Croce rossa locale con il personale dell’automedica per prestare le prime cure. Il pensionato è apparso cosciente, pur se sotto choc per i traumi riportati nell’incidente. Dopo le prime cure, è stato trasportato a sirene spiegate verso il pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per completare accertamenti e terapie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

