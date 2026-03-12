pechino express 2026 chi sono le coppie in gara

Stasera alle 21 va in onda la prima puntata di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’, uno dei programmi più seguiti della stagione. La gara vede la partecipazione di diverse coppie che si sfideranno affrontando varie tappe in Asia. La trasmissione, trasmessa da Milano, mette in evidenza i concorrenti che si preparano a vivere questa nuova avventura.

Milano, 12 marzo 2026 - Si comincia. La prima puntata di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ va in onda stasera dalle 21.15 - in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - e vede sfidarsi tutte le dieci coppie in gara. Chi conduce e le tappe. Costantino della Gherardesca è come di consueto il timoniere di Pechino Express. Che quest’anno si arricchisce però di tre inviati: Lillo Petrolo, Giulia Salemi e Guido Meda. Uno per Paese: Indonesia, Cina e Giappone. Le coppie in gara. Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono grandi amici ed esponenti della comicità napoletana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

