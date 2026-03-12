Passione e innovazione | da oltre 50 anni Mobili Masella arreda le vostre case

Da oltre cinquant’anni, Mobili Masella si occupa di arredare case con passione e innovazione. L’azienda ha costruito la sua reputazione offrendo soluzioni di mobilio che combinano tradizione e modernità. La storia di questa realtà si sviluppa nel corso degli anni, mantenendo sempre un’attenzione particolare alla qualità e all’originalità dei prodotti. La sua attività si concentra nel settore dell’arredamento residenziale.

Oggi vogliamo raccontarvi una storia, la nostra storia. La storia di Mobili Masella affonda le radici nel passato. Da oltre 50 anni infatti, arrediamo con i nostri mobili le case degli spezzini e non solo. Tutto nasce più di mezzo secolo fa, quando il capostipite, Francesco, con una felice intuizione aprì l'attività incentrandola sulla produzione di mobili di alta falegnameria. Oggi questo progetto continua e si è ulteriormente sviluppato grazie al contributo dei tre figli Cristiano, Davide e Paolo, trasformandosi in una vera e propria azienda specializzata nel settore arredamento, con servizi sempre più professionali e improntati alle specifiche esigenze della clientela.