Passeggeri sbalzati a terra e paura a bordo del Tramlink deragliato a Milano il 27 febbraio | il video

Il 27 febbraio un tram della linea 9 a Milano è deragliato in via Vittorio Veneto. Le telecamere di videosorveglianza interne hanno ripreso i passeggeri che sono stati sbalzati a terra e hanno mostrato momenti di paura a bordo. Il video registra chiaramente la scena dell’incidente e le reazioni dei viaggiatori coinvolti.