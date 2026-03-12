Passeggeri sbalzati a terra e paura a bordo del Tramlink deragliato a Milano il 27 febbraio | il video
Il 27 febbraio un tram della linea 9 a Milano è deragliato in via Vittorio Veneto. Le telecamere di videosorveglianza interne hanno ripreso i passeggeri che sono stati sbalzati a terra e hanno mostrato momenti di paura a bordo. Il video registra chiaramente la scena dell’incidente e le reazioni dei viaggiatori coinvolti.
Le immagini delle telecamere di videosorveglianza registrate all'interno del Tramlink della linea 9 deragliato in via Vittorio Veneto a Milano lo scorso 27 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
