A Pisa, decine di attivisti si sono radunati sul binario 3 della stazione e hanno bloccato la linea ferroviaria per impedire il passaggio di un treno carico di materiale bellico, tra cui jeep e altri mezzi militari. La manifestazione si è svolta oggi, causando l’interruzione temporanea del traffico ferroviario sulla tratta. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione.

Pisa, 12 marzo 2026 – Bloccato il binario 3 della stazione di Pisa: un centinaio di attivisti ha invaso la linea allo scalo ferroviario per impedire (e manifestare contro) il passaggio di un convoglio che trasporta materiale bellico, tra jeep e altri mezzi mitiliari. Le forze dell’ordine controllano ma intanto ci sono i primi rallentamenti sulla linea. A protestare, attivisti dei comitati che avversano la guerra e in particolare l’intervento di Israele e Stati Uniti in Iran. Gli attivisti si sono messi davanti al locomotore sventolando bandiere della pace dopo essere scesi sui binari. Con la presenza anche del comitato No Base, contro l’istituzione della base di Gis e Tuscania a San Piero a Grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passa il treno delle armi alla stazione, attivisti no guerra bloccano il binario: tensione a Pisa

