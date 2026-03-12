Parte di un mezzo bellico spunta dal mare | la scoperta di un imprenditore

A Laura di Paestum, un imprenditore ha segnalato l’emergere di una porzione di un mezzo bellico dal mare. Si tratta probabilmente di un veicolo anfibio risalente allo sbarco alleato del settembre 1943. La scoperta è stata fatta alcuni giorni fa e ha attirato l’attenzione delle autorità competenti. Restano da chiarire le dimensioni e le caratteristiche del reperto emerso.