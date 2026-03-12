Parte di un mezzo bellico spunta dal mare | la scoperta di un imprenditore
A Laura di Paestum, un imprenditore ha segnalato l’emergere di una porzione di un mezzo bellico dal mare. Si tratta probabilmente di un veicolo anfibio risalente allo sbarco alleato del settembre 1943. La scoperta è stata fatta alcuni giorni fa e ha attirato l’attenzione delle autorità competenti. Restano da chiarire le dimensioni e le caratteristiche del reperto emerso.
Giorni fa, a Laura di Paestum, è affiorata parte di un mezzo bellico, probabilmente un veicolo anfibio che risale allo Sbarco Alleato del settembre 1943. La scopertaA segnalarlo è stato un imprenditore balneare della zona, che ha pubblicato alcune foto sui social. Secondo le prime ipotesi, si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Dal percorso ciclopedonale spunta un ordigno bellico inesploso: stop al transito tra Ponte Felcino e Villa PitignanoPerugia, 25 gennaio 2026 - Un ordigno bellico inesploso è stato trovato a Perugia in un'area comunale lungo il percorso ciclopedonale tra Ponte...
Dal lago al mare incontrando la Val San Martino: Gene Guglielmi porta in tour la "Terra di mezzo"Il reading poetico “Quando la poesia diventa musica” riprende la serie di tours che l'architetto, storico e artista calolziese Gene Guglielmi ha...
Aggiornamenti e notizie su Parte di un mezzo bellico spunta dal...
Temi più discussi: Il contratto di affitto agrario presuppone la coltivazione del fondo da parte dell’affittuario; Influenza marzo 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere; RiMaFlow, un altro mondo del cibo è possibile; L’incognita Severino sul Veneto.
Ue, 'nel mezzo di una guerra ibrida, cybersecurity parte della sicurezza'Ogni giorno siamo nel mezzo di una guerra ibrida. Le infrastrutture critiche in Europa sono colpite da attacchi informatici. Queste operazioni spaziano dallo spionaggio, al ransomware e alle ... ansa.it
Crolla parte di un muraglione a Genova, sfollate quattro famiglieQuattro famiglie sono state sfollate stamani dai loro appartamenti a causa del crollo della parte superiore di un muraglione di contenimento in viale Villa Gavotti, a Genova. La zona da tempo era ... ansa.it
Meloni oggi ha confermato da che parte stanno. Dalla parte di chi sta distruggendo il diritto nazionale. Noi stiamo dall’altra parte. facebook
“Grazie perché devo a te tutta la parte di cielo che ho avuto nella mia vita” —Auguste Rodin a Camille Claudel. #CarteggiDAutore a #SalaLettura x.com