Entro il 15 marzo, docenti e personale ATA già in ruolo devono presentare la domanda di part-time per l’anno scolastico 202627. La richiesta riguarda il lavoro a tempo parziale e coinvolge i futuri neoassunti previsti per settembre. Al momento, il Ministero non ha ancora pubblicato nuove istruzioni, quindi si conferma la scadenza stabilita.

Guida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo. Quest’anno il Ministero non ha ancora fornito indicazioni, per cui al momento rimane valida la data del 15 marzo. L'articolo Part time 202627, la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo. Futuri neoassunti a settembre. GUIDA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Part time

Temi più discussi: Part time 2026/27, la domanda di docenti e ATA di ruolo entro il 15 marzo. Futuri neoassunti a settembre. GUIDA; Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Nidi a Brescia: cambiano i criteri per il 2026-27. Più peso a lavoro e genitori soli, soglia prioritaria a 35 punti - Radio Bruno; Concorso Solaris Laureati in Provincia di Napoli 2026: 27 posti per assistenti sociali, psicologi e sociologi.

Part-time scuola 2026/2027: domanda, scadenze e guidaScopri la scadenza per la presentazione della domanda di part-time: 15 marzo 2026 per docenti e personale ATA. informazionescuola.it

Part time docenti: come e quando fare richiesta nel 2026C’è chi sceglie il part time per dedicare più tempo alla famiglia, chi per studiare, e chi per trovare un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro. Qualunque sia la motivazione, il rapporto di la ... tecnicadellascuola.it

uilposte fvg denuncia stipendi erosi e part-time da 700 euro al mese tra i lavoratori postali - facebook.com facebook

Pensione, chi può chiedere il «part time» (se l’azienda assume un giovane). In busta paga i contributi non versati | Calcola la pensione x.com