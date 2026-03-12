Parma parla Cuesta | L’identità di squadra deve rimanere invariata Suzuki o Corvi? Inizieremo con gli 11 che faranno al meglio per la squadra

Il difensore del Parma ha dichiarato che l’obiettivo è mantenere l’identità di squadra invariata e ha aggiunto che la formazione partirà con gli 11 giocatori che ritiene più adatti per la partita. Ha poi risposto a una domanda riguardante le scelte tra Suzuki e Corvi, sottolineando che l’attenzione sarà sulla prestazione complessiva della squadra.