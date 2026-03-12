Parma Meichtry nome per l’estate | tentativo già a gennaio

A Parma si discute già dei possibili nomi per il mercato estivo e tra questi compare quello di Franz-Ethan Meichtry, centrocampista svizzero Under 21 che attualmente gioca nel Thun. La proposta di coinvolgere il giocatore è stata avanzata già a gennaio, anche se non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. La società sta valutando questa opzione in vista della prossima finestra di trasferimenti.

Il centrocampista svizzero Under 21 del Thun era stato cercato dal club crociato nel mercato invernale. La trattativa non si è concretizzata, ma il profilo resta seguito in vista della prossima stagione Tra i possibili nomi per il mercato estivo del Parma spunta quello di Franz-Ethan Meichtry, centrocampista del Thun e nazionale svizzero Under 21. Secondo alcune indiscrezioni, il club crociato aveva già provato a portarlo in Italia durante l'ultima sessione di mercato invernale. La trattativa però non si è concretizzata perché il Thun ha deciso di trattenere il giocatore per non indebolire la squadra nella fase decisiva della stagione. A fine stagione, però, lo scenario potrebbe cambiare.