Dal 18 aprile al 2 giugno 2026, a Parma si svolge il PARMA 360 Festival della Creatività Contemporanea, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario. L’evento porta in città mostre, installazioni e iniziative legate al tema “LUX. Visioni sulla luce”, consolidando la sua funzione come spazio di riferimento per l’arte e la creatività italiana.

Dal 18 aprile al 2 giugno 2026 PARMA 360 Festival della Creatività Contemporanea celebra il traguardo del suo decennale riaffermando la propria identità di osservatorio privilegiato sull’arte e la creatività italiana.. Nato con l’obiettivo di offrire uno sguardo a 360° sul sistema dell’arte e della creatività contemporanea, il festival, a cura di Chiara Canali e Camilla Mineo, ha costruito negli anni un modello virtuoso di valorizzazione capillare del territorio, portando a Parma un ricco palinsesto di mostre, eventi, incontri, performance e attività formative capaci di intrecciare ricerca artistica, divulgazione e partecipazione. Dal 2016 al 2025, nove edizioni hanno dato vita a 22 location, 70 mostre ufficiali e coinvolto oltre 200 artisti, trasformando la città in un laboratorio diffuso di sperimentazione e dialogo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - PARMA 360 Festival della creatività contemporanea: “LUX. Visioni sulla luce”

