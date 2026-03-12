Parma 2026 | 142.922 elettori pronti al voto

A Parma il 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà un referendum con circa 143.000 elettori iscritti. La consultazione riguarda questioni di interesse cittadino e si svolge in un momento di grande partecipazione democratica. Le urne saranno aperte in entrambe le giornate e la consultazione coinvolge più di centomila cittadini chiamati a esprimersi.

Il 22 e il 23 marzo 2026, Parma si prepara a un momento cruciale di democrazia diretta con una consultazione referendaria che mobilita oltre 142.922 elettori. Il Comune ha attivato canali digitali e telefonici per gestire le tessere elettorali, garantendo accesso al voto anche ai residenti all'estero e alle persone ricoverate. Questa operazione logistica complessa riflette la resilienza amministrativa del territorio emiliano. La macchina elettorale si muove su più fronti: dal numero verde gratuito 800.977917 fino alla piattaforma web dedicata www.elezioni.comune.parma.it. I dati demografici mostrano una parità quasi perfetta tra maschi (68.096) e femmine (74.