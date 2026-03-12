A Parma, sotto un cielo grigio e con la pioggia che cade con una probabilità del 95%, sono stati registrati ufficialmente 128 minori stranieri non accompagnati accolti in strutture di protezione. La temperatura si attesta intorno ai 9 gradi, creando un clima freddo e umido. I dati sono stati comunicati dalle autorità competenti e si riferiscono alla situazione attuale nella città.

Sotto il cielo grigio e piovoso di Parma, dove la pioggia cade con una probabilità del 95% e la temperatura si attesta a 9 gradi, i dati ufficiali confermano che la città accoglie 128 minori stranieri non accompagnati. Queste cifre, riferite al 31 dicembre 2025 e fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offrono uno spaccato preciso della situazione sociale nella provincia parmense. Il numero totale dei minori presenti nel sistema di accoglienza italiano alla stessa data è salito a 17.011 unità, un dato che segnala una leggera crescita rispetto al semestre precedente. Nonostante l’aumento numerico, il quadro generale mostra una diminuzione significativa rispetto all’anno precedente, quando il conteggio era più elevato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Parma: 128 minori soli accolti, il dato ufficiale

