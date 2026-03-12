Parità di genere il premio di Unicoop Firenze alle imprese fornitrici che promuovono leadership e presenza femminile

Oggi a Firenze Unicoop Firenze ha premiato due imprese fornitrici con il riconoscimento “Nutrire la parità - Feeding Equality” per aver promosso la leadership femminile e la presenza di donne nei propri team. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di un’economista che ha sottolineato i benefici della parità di genere. La premiazione ha evidenziato l’impegno delle aziende in questo settore.

Firenze, 12 marzo 2026 – «La parità di genere conviene a tutti» ha spiegato l'economista Azzurra Rinaldi alla premiazione di " Nutrire la parità - ing Equality", il riconoscimento che Unicoop Firenze ha consegnato questo pomeriggio a due imprese fornitrici della cooperativa. Ed è un tema fondamentale, quello della parità di genere, che Unicoop Firenze aveva già messo al centro lo scorso anno con una edizione zero, che si era svolta allo Spazio Alfieri e che fa parte della campagna Close the gap, iniziata da Coop nel 2021. Lo scorso anno, infatti, ad essere premiate furono l'attrice Laura Morante, la statistica Linda Laura Sabbadini e la presidente di Coop Italia, Maura Latini.