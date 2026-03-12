Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux | orari tv percorso favoriti Vingegaard prova a chiudere i conti

Oggi la corsa tra Cormoranche-sur-Saône e Colombier-le-Vieux ha attraversato 195 chilometri, con Jonas Vingegaard che ha conquistato la vittoria, distanziando di 41 secondi Daniel Martinez e di 45 Tim van Dijke, entrambi in forza alle squadre Red Bull – BORA – hansgrohe. La tappa ha modificato significativamente la classifica generale della Parigi-Nizza, con Vingegaard che tenta di consolidare il suo vantaggio.

Una folle quarta frazione ha letteralmente ridisegnato la classifica generale della Parigi-Nizza. Jonas Vingegaard ha vinto la Bourges-Uchon di 195 chilometri con 41" di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez e 45" sull'olandese Tim van Dijke, entrambi della Red Bull – BORA – hansgrohe. Il danese del Team Visma Lease a Bike guida ora la classifica generale con 52" sul colombiano Daniel Martinez e 3'20" sul tedesco Georg Steinhauser della EF Education – EasyPost. L'odierna quinta frazione, da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux per 206,3 chilometri, offre al danese la possibilità di provare a chiudere i conti. La caduta che ha spaccato il gruppo in due a meno di cinquanta chilometri dalla conclusione si è rivelata fatale per Juan Ayuso.