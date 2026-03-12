Sul lungolago sono stati istituiti nuovi parcheggi per moto e bus, ma secondo Fumagalli questa soluzione rischia di peggiorare la situazione. La riorganizzazione dei posti, definita da lui “una toppa peggio del buco”, è stata attuata rapidamente e senza considerare adeguatamente le modalità di utilizzo degli spazi. La modifica, infatti, potrebbe creare nuove criticità senza risolvere i problemi iniziali.

Il candidato di Orizzonte per Lecco: "Rimedio frettoloso a un problema che non si sarebbe dovuto creare. Bus da nord senza aree di sosta. Le proposte: zona Canottieri per moto, Piazza Affari, ripensare percorsi bus, ridisegno corsia sud" La riorganizzazione dei posti sul lungolago rappresenta un rimedio frettoloso a un problema che nemmeno si sarebbe dovuto creare e che ora rischia di generare ulteriori criticità, perché non tiene in alcun conto la reale modalità di utilizzo degli spazi. Come Orizzonte per Lecco esprimiamo il nostro totale disappunto e torniamo a indicare alcuni correttivi. Con la nuova configurazione vengono eliminati 14 posti auto: 10 riservati ai residenti e 4 precedentemente a disco orario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Via i parcheggi sul lungolago: "Enormi danni agli operatori del centro"Non bastavano i tagli ai parcheggi per i lavori fin qui realizzati nell'intervento sul lungolago in zona Malpensata (e fino all'imbarcadero).

Contenuti e approfondimenti su Parcheggi moto

Temi più discussi: Parcheggi moto e bus sul lungolago, Fumagalli: La toppa è peggio del buco; Rete per Lecco: Vittoria parziale sui parcheggi moto, ma cittadini ancora penalizzati; Lecco: emergenza parcheggi per le moto; Emergenza parcheggi moto a Lecco, Fortino: Senza stalli è caos sui marciapiedi.

Parcheggi moto a Lecco, Fortino (Rete per Lecco): Risultato raggiunto, tornano gli stalli. Ma...Soddisfatti per le nostre segnalazioni, ma provvedimento insufficiente per auto e bus turistici. Questa giunta va avanti aggiustando criticità a posteriori: soldi spesi più volte per lo stesso interv ... leccotoday.it

Emergenza parcheggi moto a Lecco, Fortino: Senza stalli è caos sui marciapiediCome per auto e bus turistici, anche i parcheggi per moto non ci sono più. Con l'arrivo della primavera il problema non potrà che peggiorare ... leccotoday.it

"Emergenza parcheggi moto a Lecco: domenica di sole e non c'è più neanche uno stallo". "I motociclisti arrivano al lago e… Sorpresa! I parcheggi moto sono stati eliminati (come quelli per auto e bus turistici). Il risultato Caos sui marciapiedi. Con la pri - facebook.com facebook