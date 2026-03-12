Parcheggi | Laureati chiede coraggio per spostare le auto

La questione dei parcheggi a San Benedetto del Tronto è tornata a essere al centro dell’attenzione, con l’intervento di Mario Laureati che ha richiesto un maggiore coraggio nel spostare le auto. La discussione si concentra sull’area dell’ex distretto sanitario di Via Romagna, dove si sono sollevate nuove critiche e richieste di intervento.

La questione dei parcheggi a San Benedetto del Tronto si è riaperta con forza, focalizzandosi sull'ex distretto sanitario di Via Romagna e sulle critiche mosse da Mario Laureati. L'ex dirigente ai lavori pubblici ha messo in discussione la fattibilità tecnica della soluzione proposta, sostenendo che l'accesso al parcheggio multipiano creerebbe ingorghi insostenibili in Viale De Gasperi. La posizione di Laureati spinge verso un cambio di paradigma: invece di costruire nel cuore pulsante della città, occorrerebbe avere il coraggio di spostare le aree di sosta nelle zone limitrofe, come Piazza del Pescatore. Il dibattito tocca nervi scoperti dell'urbanistica locale, dove la mancanza di posti auto per migliaia di residenti si scontra con le criticità della viabilità esistente.