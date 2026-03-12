Parassiti cosa sapevi di tuo fratello e Epstein? | re Carlo III contestato dai sudditi E intanto Meghan mette in vendita weekend con lei da 1600 euro

Re Carlo III è stato recentemente contestato dai sudditi a causa di commenti su parassiti, suo fratello e Epstein. Nel frattempo, Meghan Markle ha annunciato di mettere in vendita un weekend con sé a 1600 euro. Nel 1992, Elisabetta II aveva descritto quell’anno come un “annus horribilis” per la monarchia, segnato da divorzi e dall’incendio del castello di Windsor.

Proteste pubbliche, calo di popolarità e familiari problematici: Re Carlo III affronta un periodo difficile per la monarchia Elisabetta II nel 1992 si lamentava per l'annus horribilis della monarchia afflitta da una serie di divorzi: Carlo e Diana, Andrea e Sarah Ferguson e la principessa Anna, da sommare all'incendio dell'amato castello di Windsor. Cosa dovrebbe dire oggi Carlo III diventato re da quattro anni nei quali non ha avuto un solo giorno di pace? La ciliegina sulla torta di un regno disgraziato gliela stanno servendo i suoi familiari più stretti, tra il figlio Harry e la moglie Meghan ed il fratello Andrea e la ex moglie Fergie....

