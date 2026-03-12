Paralimpiadi argento Mazzel nel gigante donne

Durante i Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina, l’Italia ottiene la decima medaglia grazie a Chiara Mazzel, che si aggiudica l’argento nello slalom gigante femminile della categoria vision impaired. La gara si è svolta oggi, con la sciatrice che ha concluso la prova in seconda posizione. La medaglia arriva in una giornata di competizioni intense e di alto livello tecnico.

Arriva la decima medaglia per l'Italia ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina. A conquistarla è Chiara Mazzel, che ha ottenuto la medaglia d'argento nello slalom gigante femminile della categoria vision impaired. L'azzurra ha disputato una prova solida e determinata, confermando il suo ottimo stato di forma e la grande continuità mostrata nel corso della rassegna paralimpica. Per Mazzel si tratta della quarta medaglia personale conquistata in questi Giochi, un risultato che la consacra tra le protagoniste della spedizione italiana sulle piste di Cortina d'Ampezzo. L'atleta azzurra continua così ad arricchire il bottino dell'Italia, contribuendo in maniera decisiva al medagliere della squadra paralimpica tricolore.