Paralimpiadi Arena di Verona accessibile solo per una sera | spariti rampe e tappeti i veri lavori sono in ritardo e inadeguati Ci eravamo illusi

Le opere installate per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi all’Arena di Verona sono state rimosse, lasciando dietro di sé rampe e tappeti che ora non ci sono più. I lavori per rendere l’accessibilità effettiva sono in ritardo e risultano insufficienti, mentre la città riprende la normale viabilità. La promessa di un’area “accessibile” si è rivelata limitata a una sola sera.

Si smontano le opere installate per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi all' Arena di Verona e mentre la città torna alla viabilità ordinaria si possono fare i conti con la decantata " accessibilità " che ha accompagnato l'evento. L'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, ha declamato il lascito delle Olimpiadi: "Un monumento simbolo, grazie a un investimento di oltre 20 milioni di euro è stato reso pienamente accessibile con interventi mirati di abbattimento delle barriere architettoniche ". L'amministratore leghista si riferisce, evidentemente, alle intenzioni virtuose di un progetto che non è stato ancora portato a termine, nonostante le Olimpiadi e le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si siano rispettivamente chiuse e presentate al mondo proprio nell'anfiteatro romano.