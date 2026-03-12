Paradosso Anm | il Comitato pari opportunità ora cerca un uomo

Il Comitato pari opportunità dell’Associazione nazionale magistrati ha deciso di cercare un uomo, rompendo una tradizione che vedeva principalmente figure femminili in ruoli di rappresentanza. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la composizione del gruppo di lavoro. La scelta ha suscitato reazioni diverse all’interno dell’Associazione, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle modalità di selezione.

Nell’Associazione nazionale magistrati, la potentissima Anm, luogo di grandi decisioni sulla sorte dei magistrati stessi, laboratorio che da anni si occupa di sfornare «consigli», «suggerimenti», «indicazioni» sulle carriere, sugli spostamenti, sui curricula dei magistrati stessi, inquirenti o giudicanti non conta, ebbene, la medesima Associazione ha lanciato un appello per partecipare al Comitato pari opportunità. Sapete perché? Udite, udite! Per consentire a questo comitato che tra i componenti vi siano anche colleghi di sesso maschile essendo, allo stato, interamente composto da donne. Questa Associazione ha evidentemente problemi di genere: dalle pari opportunità alle mono opportunità. 🔗 Leggi su Panorama.it

