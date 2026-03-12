paolo di paolo veronica raimo e matteo cavezzali tre scrittori a palazzo della penna con in luce

Tre scrittori italiani sono protagonisti di tre incontri a Palazzo della Penna, inseriti nella rassegna “In Luce” organizzata dal Comune e curata da Encuentro. La serie di eventi si svolge dal oggi al 26 marzo e mira a celebrare l’arrivo della primavera attraverso dialoghi e presentazioni letterarie. La manifestazione coinvolge autori come Paolo Di Paolo, Veronica Raimo e Matteo Cavezzali.

Tre incontri con tre grandi scrittori italiani per celebrare l’arrivo della primavera: ecco “In Luce“, nuovissima rassegna organizzata dal Comune e curata da Encuentro, da oggi al 26 marzo a Palazzo della Penna. Il nome evoca i giorni dell’equinozio e richiama il potere, proprio della letteratura, di fare luce sul cammino dei lettori con tre scrittori di alto profilo: Paolo Di Paolo, Veronica Raimo e Matteo Cavezzali. “Più Luce” si apre oggi alle 18.30 con la presentazione di “Un mondo nuovo tutti i giorni“ libro che Paolo Di Paolo (nella foto) ha dedicato alla vita di Piero Gobetti. Un’esistenza intensa e significativa, segnata da un’intelligenza e precocità straordinarie, condotta in nome di un antifascismo che gli costò la persecuzione e l’esilio in Francia, dove trovò la morte, a 24 anni, nel 1926. 🔗 Leggi su Lanazione.it

