Paolo Borroni Lo sport come educazione | il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards

Paolo Borroni è il presidente di CONFSport Italia e ricopre anche il ruolo di presidente di giuria agli Italian Sportrait Awards. In questa occasione, si parla del legame tra sport e educazione, con particolare attenzione alle attività promosse dall’organizzazione e alla partecipazione agli awards. L’intervista si concentra sui progetti e le iniziative coinvolte nel settore sportivo e formativo.

FOCUS con Paolo Borroni, presidente di CONFSport Italia e presidente di giuria degli Italian Sportrait Awards. In questa intervista parliamo del ruolo dello sport come strumento educativo e sociale, un valore fondamentale promosso da CONFSport Italia attraverso attività sportive, competizioni ed eventi diffusi su tutto il territorio nazionale. Lo sport non è solo élite e grandi risultati internazionali: è formazione, partecipazione, crescita personale e inclusione. Parliamo anche degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra le storie più belle dello sport italiano, mettendo sullo stesso piano atleti olimpici e paralimpici, e valorizzando i valori autentici dello sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolo Borroni. Lo sport come educazione: il ruolo di CONFSport e gli Italian Sportrait Awards