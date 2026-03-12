Panicucci scopre in diretta la morte di Enrica Bonaccorti e si commuove | ‘Siamo tutti molto scossi’

Durante la trasmissione Mattino 5 su Canale 5, Panicucci ha annunciato in diretta la morte di Enrica Bonaccorti, suscitando grande emozione tra i presenti. La notizia è stata comunicata improvvisamente, lasciando lo studio senza parole e portando Panicucci a mostrare segni di commozione. La scena si è svolta mentre i telespettatori seguivano il programma, in un momento di forte impatto emotivo.

L’annuncio improvviso durante Mattino 5. La notizia della morte di Enrica Bonaccorti è arrivata in diretta televisiva durante Mattino 5 su Canale 5, lasciando lo studio senza parole. È stata Federica Panicucci a comunicarla ai telespettatori mentre il programma stava trattando un altro argomento di cronaca, il caso di Garlasco. All’improvviso dalla regia è arrivata la segnalazione con la foto della conduttrice scomparsa sui monitor dello studio. Panicucci si è fermata e, visibilmente emozionata, ha interrotto il racconto per dare la notizia. “Scusate. mi dicono. abbiamo la foto di Enrica Bonaccorti? Purtroppo è venuta a mancare? Sì, è morta Enrica Bonaccorti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

