Palmi | 50mila euro in giorni per salvare la Tonnara

A Palmi, in pochi giorni, sono stati raccolti più di 50mila euro per salvare la Tonnara. La comunità ha deciso di intervenire rapidamente per intervenire sulla situazione dell'area, coinvolgendo cittadini e associazioni in un'azione condivisa. La somma è stata destinata a interventi di recupero e tutela del sito storico, che rappresenta un patrimonio locale importante.

La comunità di Palmi ha trasformato una tragedia in un atto collettivo di resilienza, raccogliendo oltre 50.000 euro in pochi giorni per far rinascere lo storico stabilimento balneare del Sunset dopo l’incendio che ne ha distrutto gran parte della struttura. Questo sforzo congiunto, guidato dalla volontà di salvare un presidio di vita fondamentale per la costa reggina, dimostra come il territorio reagisca con forza quando i suoi simboli sono minacciati. L’evento si è verificato recentemente sulla Tonnara di Palmi, dove le fiamme hanno messo a rischio centinaia di persone presenti nel luogo iconico, costringendo a un’evacuazione rapida che ha evitato stragi ma ha lasciato dietro di sé solo cenere e smarrimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palmi: 50mila euro in giorni per salvare la Tonnara Articoli correlati VIDEO| Paura alla Tonnara, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azioneLe squadre dei pompieri sono al lavoro per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’intera area. VIDEO| Paura alla Tonnara nella serata della festa delle donne, in fiamme il Sunset Beach Club di Palmi: vigili del fuoco in azioneLe squadre dei pompieri sono al lavoro per domare il rogo e per mettere in sicurezza l’intera area.