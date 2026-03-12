Palm Angels x Suicoke ‘Depa’ | il sandalo streetwear da 24,9€

Palm Angels ha collaborato con Suicoke per creare il sandalo ‘Depa’, un modello streetwear venduto a 24,9 euro. La collezione combina lo stile urbano con dettagli tecnici, rivolta a chi cerca un prodotto versatile e di tendenza. La vendita avviene attraverso canali online e negozi fisici, con disponibilità immediata per i clienti interessati. La partnership ha prodotto un modello che si distingue per design e prezzo accessibile.

Nero e minimalismo: come si abina il 'Depa' allo stile urbano. Il sandalo 'Depa' nasce dalla collaborazione tra Palm Angels e Suicoke, due realtà che hanno ridefinito lo streetwear. Contrariamente alla percezione comune secondo cui le collaborazioni tra marchi iconici sfondano i prezzi nei migliaia di euro, questo modello si posiziona a un prezzo accessibile di 24,9€, offrendo un'opportunità unica per avvicinarsi a questi brand senza investire cifre esorbitanti.